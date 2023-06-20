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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Премьер Индии во вторник начнет официальный визит в США

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Индии Нарендра Моди во вторник прибывает в Нью-Йорк, откуда позже на этой неделе отправится в Вашингтон на переговоры с президентом США Джо Байденом.

Ожидается, что Моди во вторник посетит авиабазу Эндрюс, где встретится с группой американцев индийского происхождения.

В среду премьер Индии примет участие в праздновании Международного дня йоги в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. После этого Моди направится в Вашингтон. По информации индийских СМИ, вечером он приглашен на небольшой частный ужин с четой Байденов, однако официального подтверждения этого нет.

В четверг, 22 июня, в Белом доме пройдет официальная торжественная церемония приветствия Моди. На нее приглашены более 1 тысячи человек. Затем Моди и Байден проведут переговоры, после которых отправятся в Конгресс США, где индийский премьер выступит с речью.

В Белом доме в преддверии поездки указывали, что визит Моди "подтвердит глубокое и тесное сотрудничество между США и Индией и теплые семейные и дружеские отношения, которые связывают американцев и индийцев вместе".

Согласно американской администрации, лидеры обсудят усиление сотрудничества, в том числе в образовательной сфере, а также "совместную работу для противостояния общим вызовам".

Западные СМИ также отмечают, что Моди и Байден затронут на переговорах тему взаимодействия в оборонной промышленности и в сфере технологий.

"Это важная веха в наших отношениях. Это значительный визит, очень важный", - сказал замглавы МИД Индии Винай Кватра в понедельник.

Вечером в четверг Джо и Джилл Байден будут давать торжественный ужин в честь Моди. На него приглашены несколько сотен человек, в том числе члены Конгресса США, дипломаты и знаменитости.

В пятницу Моди пообедает с вице-президентом США Камалой Харрис и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Это будет уже шестая поездка Моди в США с 2014 года, когда он занял пост премьера Индии.

По завершении визита в США Моди отправится в Египет.

Джо Байден Нарендра Моди США Индия
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