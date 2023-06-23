Под санкции ЕС попали 104 физлица и структуры, включая замглавы Минобороны РФ и губернаторов

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Под новые санкции Евросоюза попали российские чиновники, журналисты, предприниматели, военные, а также компании, связанные с оборонно-промышленным комплексом, сообщается в пятницу в Официальном журнале ЕС.

Всего в санкционных списках ЕС 71 физическое лицо и 33 структуры. Среди них - заместитель министра обороны Татьяна Шевцова, министр культуры Республики Крым Татьяна Манежина. Также под санкции попали губернатор Воронежской области Александр Гусев, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Также санкции ввели против Артема Усса, предпринимателя и сына экс-губернатора Красноярского края Александра Усса. Под санкциями оказался политолог Сергей Караганов, российский журналист, ведущий телепередач Первого канала Михаил Леонтьев и корреспондент "Известий" Виктор Синеок.

В санкционные списки внесли гендиректора АО "Государственная транспортная лизинговая компания" Евгения Дитриха, академика РАН, занимающего руководящие должности в промышленном и научно-технологическом секторе, Бориса Алешина.

В санкционном списке ЧВК "Вагнер-Центр", специализирующаяся на разработке решений в сфере информационной безопасности компания Positive technologies, завод им. Свердлова, АО "Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева", АО "Ремонтная база по ремонту авиационных приборов и аэродромной техники", ООО "ТРВ-Ахтубинск". В 11-й санкционный пакет также внесены компании "Сириус", "Станкостройинструмент", "Калашников", "Тульский оружейный завод", НПК "Технологии машиностроения", ОАО "Алмаз-Антей", НПО "Базальт", "Корпорация Иркут", Казанский вертолетный завод и "Адмиралтейские судоверфи".