РФ в ответ на новые санкции расширила стоп-лист для представителей стран ЕС

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Россия в ответ на 11-й санкционный пакет ЕС расширила список представителей стран Евросоюза и евроинститутов, которым запрещен въезд в РФ, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В заявлении МИД России, опубликованном в пятницу на его сайте, отмечается, что Москва считает 11-й пакет рестриктивных мер, принятых странами Евросоюза 23 июня, "нелегитимным, подрывающим международно-правовые прерогативы СБ ООН".

"В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым... запрещен въезд на территорию нашего государства", - сообщили на Смоленской площади.

В частности, в список вошли представители силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран ЕС, граждане стран Евросоюза, причастные к оказанию военной помощи Украине, представители европейских институтов, ответственные за введение санкций против России, и ряд парламентариев стран ЕС. Фамилии включенных в черный список в российском внешнеполитическом ведомстве не уточнили.

"Подтверждаем, что любые недружественные акции со стороны западных стран будут и впредь получать своевременный и адекватный ответ", - говорится в заявлении.

Евросоюз в пятницу принял 11-й пакет санкционных мер в отношении России, всего в санкционные списки ЕС были включены 71 физическое лицо и 33 структуры. Среди них - заместитель министра обороны Татьяна Шевцова, министр культуры республики Крым Татьяна Манежина. Также под санкции подпали губернатор Воронежской области Александр Гусев, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, губернаторы Камчатки Владимир Солодов, Магаданской области Сергей Носов и других регионов.