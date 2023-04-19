Сведения о заочно арестованном в РФ Артеме Уссе вновь появились в базе розыска МВД

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Российский предприниматель, сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем вновь числится в базе розыска МВД России.

Как сообщалось, информация о предпринимателе в электронной базе поиска отсутствовала.

"По вашему запросу нет информации" – такой ответ давала электронная база розыска при попытке поиска информации об Уссе-младшем.

4 апреля этого года скрывшийся из-под домашнего ареста в Италии Усс добровольно явился в следственный департамент МВД России. По результатам допроса предпринимателю была изменена мера пресечения на подписку о невыезде.

17 октября 2022 года Усса задержали по американскому ордеру на арест в аэропорту в Италии. Власти США обвиняют его в обходе установленных санкций. В декабре его перевели из тюрьмы под домашний арест.

Мосгорсуд в декабре 2022 года признал законным заочный арест Артема Усса, задержанного в Италии и объявленного российскими правоохранительными органами в международный розыск.

Уссу заочно было предъявлено обвинение в отмывании денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем в составе организованной группы в особо крупном размере (пункты "а, б" части 4 статьи 174 УК РФ).

21 марта 2023 года апелляционный суд Милана одобрил экстрадицию Усса в США. 24 марта стало известно, что он скрылся из-под домашнего ареста.