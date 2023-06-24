Путин проинформировал Пашиняна о последних событиях в РФ
Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор в субботу вечером.
"Никол Пашинян подчеркнул, что, несмотря на то, что разворачивающиеся в России события являются внутренним делом РФ, желает получить сведения об установившейся в дружественной стране обстановке", - сообщает пресс-служба правительства Армении.
Отмечается, что Путин проинформировал премьера Армении о развитии последних событий.