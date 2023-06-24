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Пригожин заявил о возвращении колонн группы "Вагнер" в полевые лагеря

Путин проинформировал Пашиняна о последних событиях в РФ

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор в субботу вечером.

"Никол Пашинян подчеркнул, что, несмотря на то, что разворачивающиеся в России события являются внутренним делом РФ, желает получить сведения об установившейся в дружественной стране обстановке", - сообщает пресс-служба правительства Армении.

Отмечается, что Путин проинформировал премьера Армении о развитии последних событий.

Владимир Путин Никол Пашинян
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