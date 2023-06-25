Пекин выразил заинтересованность в стабильности в РФ

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - МИД Китая в воскресенье выразил поддержку России и выступил за сохранение на ее территории стабильности.

"Это внутренние дела России. Как дружественный сосед и всеобъемлющий стратегический партнер в новую эпоху, Китай поддерживает Россию в сохранении национальной стабильности и достижении развития и процветания", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.

Таким образом внешнеполитическое ведомство КНР прокомментировало ситуацию с группой "Вагнер".

Накануне состоялись переговоры по телефону президента Белоруссии Александра Лукашенко с руководителем "Вагнера" Евгением Пригожиным, в результате которых тот принял предложение об остановке движения бойцов группы по территории России. Сообщение об этом распространила пресс-служба президента Белоруссии.

После этого Пригожин заявил, что колонны группы будут возвращаться в полевые лагеря.