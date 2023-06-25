Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Пекин выразил заинтересованность в стабильности в РФ

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - МИД Китая в воскресенье выразил поддержку России и выступил за сохранение на ее территории стабильности.

"Это внутренние дела России. Как дружественный сосед и всеобъемлющий стратегический партнер в новую эпоху, Китай поддерживает Россию в сохранении национальной стабильности и достижении развития и процветания", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.

Таким образом внешнеполитическое ведомство КНР прокомментировало ситуацию с группой "Вагнер".

Накануне состоялись переговоры по телефону президента Белоруссии Александра Лукашенко с руководителем "Вагнера" Евгением Пригожиным, в результате которых тот принял предложение об остановке движения бойцов группы по территории России. Сообщение об этом распространила пресс-служба президента Белоруссии.

После этого Пригожин заявил, что колонны группы будут возвращаться в полевые лагеря.

Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Эрдоган и Столтенберг обсудили события в РФ и вопрос членства Швеции в НАТО

МИД РФ сообщил о поддержке КНР усилий руководства России по стабилизации ситуации в стране

Что случилось этой ночью: воскресенье, 25 июня

В Греции стартовали парламентские выборы

В Греции стартовали парламентские выборы

Глава Пентагона обсудил с коллегами по НАТО ситуацию в РФ

Глава Пентагона обсудил с коллегами по НАТО ситуацию в РФ

Два человека ранены в результате стрельбы в Бердянске

Пресс-служба Лукашенко сообщила, что Пригожин принял предложение об остановке движения "Вагнера"

Байден обсудил по телефону с Макроном, Шольцем и Сунаком события в России

Эрдоган выразил поддержку Путину в ситуации с попыткой мятежа

Токаев в разговоре с Путиным заявил о важности конституционного порядка

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });