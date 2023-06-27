Установлен рекорд по числу одновременно запущенных российских спутников на орбиту

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Разгонный блок "Фрегат" вывел на орбиту 42 российских и иностранных космических аппарата, запущенных совместно со спутником "Метеор-М" №2-3 в качестве попутной полезной нагрузки, число одновременно запущенных на орбиту спутников РФ стало рекордным, сообщили в "Роскосмосе" во вторник.

"Попутная полезная нагрузка, состоящая из 39 российских и трех зарубежных космических аппаратов, доставлена на целевые орбиты и отделилась от разгонного блока "Фрегат", который был запущен сегодня ракетой-носителем "Союз-2.1б" с космодрома Восточный", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что "с учетом выведенного на орбиту гидрометеорологического космического аппарата "Метеор-М" № 2-3 одновременный запуск такого количества российских спутников стал рекордным в истории отечественной космонавтики".

Ранее во вторник в 14:34 по московскому времени ракета "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Восточный, она вывела на орбиту разгонный блок "Фрегат" с гидрометеорологическим спутником "Метеор-М" № 2-3 и 42 малыми космическими аппаратами.

Более чем через час после пуска "Роскосмос" сообщил о выведении на целевую орбиту спутника "Метеор-М" №2-3.

Как сообщали в госкорпорации, в составе попутной полезной нагрузки были запущены 17 малых космических аппаратов в интересах российских и зарубежных коммерческих заказчиков. Также заявлены 16 университетских образовательных кубсатов (малых спутников - ИФ) проекта Space-Pi. По линии программы "Роскосмоса" по запуску МКА в образовательных и научных целях "УниверСат" будет выведено девять спутников.