Лукашенко рассказал о роли Евкурова и Бортникова в переговорах с Пригожиным 24 июня

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что важную роль в организации переговоров с лидером группы "Вагнер" Евгением Пригожиным во время попытки вооруженного мятежа в России сыграли замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров и директор ФСБ Александр Бортников.

"Кроме Евкурова на первом этапе и Бортникова, директора ФСБ, в этих переговорах никто не участвовал", - рассказал Лукашенко во вторник в Минске. Его цитирует госагентство БелТА.

"В 11:00 он (Пригожин) мгновенно снял трубку. То есть Евкуров его позвал, отдал ему телефон: "Вот, президент Беларуси звонит, будешь ли разговаривать?" - "С Александром Григорьевичем буду". Я слышу их разговор. Взял трубку. Разговор - эйфория. У Евгения полная эйфория", - отмечает Лукашенко.

По его словам, разговор в первые полчаса шел с преобладанием ненормативной лексики. "Разговаривали первый раунд минут 30 на матерном языке. Исключительно. Слов матерных (я потом уже проанализировал) было в 10 раз больше, чем нормальной лексики", - отметил глава Белоруссии.

Лукашенко рассказал, что предупредил Пригожина о том, что ему ни министра обороны Шойгу, ни главу Генштаба Герасимова "не отдадут", Путин с главой "Вагнера" даже разговаривать не станет, а по пути на Москву вагнеровцев просто раздавят.

23-24 июня в России произошли события с участием ЧВК "Вагнер", которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа.