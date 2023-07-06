Вопрос о переводе "Вагнера" в Белоруссию еще не решен, заявил Лукашенко

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов задействовать ЧВК "Вагнер" в республике, но добавил, что вопрос об их передислокации в Белоруссию еще не решен и лагеря для них пока не начали строить. Он сказал это на встрече с иностранными и белорусскими журналистами во Дворце Независимости в Минске.

"Меня абсолютно не беспокоит, что у нас будет размещено какое-то количество бойцов. Если их нужно будет задействовать, мы их задействуем мгновенно", - цитирует Лукашенко близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

"Все знания, которые они накопили на фронте, мы рассмотрим и будем использовать для подготовки", - заверил он.

По его мнению, попытка военного мятежа в России и разрешение ситуации только укрепит отношения Минска и Москвы.

"Почему наши отношения должны быть ослаблены в результате? Мы вместе решали проблему. Решили серьезнейшую проблему для России, - сказал он. - Так почему у нас должны ухудшиться отношения? Я убежден, что, наоборот, наши отношения будут более крепкими".

По его словам, вопрос передислокации ЧВК "Вагнер" в Белоруссию на сегодняшний день не решен.

"На сегодняшний день вопрос передислокации и размещения ЧВК "Вагнер" в Беларуси не решен", - цитирует президента "БелТА".

Лукашенко подчеркнул, что этот вопрос "зависит не от него, а от решения российской стороны и самих вагнеровцев".

"Лагеря мы не возводим. Мы предложили им несколько бывших военных городков, которые использовались еще в советское время. В том числе под Осиповичами. Если они согласятся. Но у ЧВК "Вагнер" другое видение по их размещению, естественно, про это видение я вам не скажу", - добавил он.

Он выразил уверенность, что в Белоруссии не может повториться ситуация, которая произошла с ЧВК "Вагнер" в России. "Как у нас говорят, гадать на кофейной гуще смысла нет. Но я не думаю, что "Вагнер" где-то восстанет и повернет свое ружье против белорусской власти и белорусского государства, - сказал Лукашенко. - В жизни всякое бывает. Но я сегодня не вижу такой ситуации. Работать надо с людьми".

На этой же встрече белорусский лидер заявил, что, по его сведениям на утро 6 июля, бойцы ЧВК "Вагнер" находятся в своих российских постоянных лагерях, а их лидера Евгения Пригожина на территории Белоруссии сейчас нет.