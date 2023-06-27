Премьер Венгрии не считает возможным разрешение кризиса вокруг Украины в пользу Киева

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина, несмотря на иностранную поддержку, не может взять верх над Россией.

"Точка зрения, что украинцы смогли бы победить Россию, действуя на передовой, при нашей поддержке финансами, информацией, оборудованием - на мой взгляд, такой взгляд - это непонимание ситуации", - сказал он в интервью Bild.

По его мнению, "решающим фактором" в противостоянии является более значительные, чем у Украины, людские ресурсы России.

Он подчеркнул, что выступает за мирное разрешение кризиса, однако ключевая роль в этом деле принадлежит США.

"Украина более не суверенная страна. У нее нет денег, нет оружия. Они могут сражаться, потому что мы на Западе их поддерживаем. Если американцы решат, что хотят мира, будет мир", - пояснил премьер.

По его слова, единственный способ помочь Украине - переговоры РФ и США по вопросам архитектуры безопасности, в которой место найдут и Украине.