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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Орбан против выделения Украине новых средств ЕС, пока Киев не отчитается о 70 млрд евро

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Венгрия пока что выступает против планов Еврокомиссии выделить Украине новую финансовую помощь, заявил в пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В миреПремьер Венгрии не считает возможным разрешение кризиса вокруг Украины в пользу КиеваЧитать подробнее

"Нам ясно одно: мы, венгры, не дадим Украине больше денег, пока они не скажут, на что ушли предыдущие 70 млрд евро", - приводят европейские СМИ слова Орбана.

Накануне в Брюсселе стартовал двухдневный саммит ЕС. По итогам первого дня лидеры стран блока в очередной раз заверили, что готовы и дальше оказывать военную и экономическую помощь Украине.

Венгрия Виктор Орбан ЕС Украина
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