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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Глава Пентагона подтвердил неизменную поддержку Украины со стороны США

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Глава Пентагона Ллойд Остин обсудил с министром обороны Украины Алексеем Резниковым дальнейшую американскую военную помощь Киеву, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Министр обороны Ллойд Остин в ходе телефонного разговора обсудил события в области региональной безопасности и динамику на местах на Украине. Остин подтвердил неизменную поддержку Украины со стороны США и обсудил приоритеты помощи в сфере безопасности", - говорится в распространенном заявлении Райдера.

В воскресенье вечером Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден обсудил с украинским коллегой Владимиром Зеленским события в России, боевые действия Украины и дальнейшую американскую помощь Киеву.

США Украина Ллойд Остин Алексей Резников
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