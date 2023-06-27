Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Польский президент назвал негативным фактором перемещение группы "Вагнер" в Белоруссию

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Президент Польши Анджей Дуда выступил за необходимость усиления восточного фланга НАТО.

"Мы сейчас проводим усиление безопасности восточного фланга НАТО - Польши и балтийских государств. Мы видим, что происходит на Востоке. Группа "Вагнер" перемещается в Белоруссию, а это для нас крайне негативный сигнал, который мы намерены донести до наших союзников", - приводит слова Дуды польский телеканал Polsat.

По словам президента Польши, представителям НАТО необходимо воплощать в жизнь ранее принятые решения.

Ранее во вторник белорусский президент Александр Лукашенко подтвердил, что лидер группы "Вагнер" Евгений Пригожин находится в Белоруссии.

"Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем. Естественно, за их (вагнеровцев - ИФ) счет", - заявил глава Белоруссии.

Он отметил, что руководство Минобороны республики заинтересовано в опыте бойцов "Вагнера".

Александр Лукашенко Анджей Дуда Вагнер Евгений Пригожин Польша Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава МИД Венгрии предрек ЕС "экономическое самоубийство" в случае сокращения связей с КНР

Лукашенко заявил, что значительная часть ядерного оружия РФ уже завезена в Белоруссию

Полномочия Столтенберга могут продлить на год уже в среду

Полномочия Столтенберга могут продлить на год уже в среду

Лукашенко подтвердил приезд Пригожина в Белоруссию

Лукашенко рассказал о роли Евкурова и Бортникова в переговорах с Пригожиным 24 июня

Белоруссия была готова направить в Россию при необходимости бригаду силовиков

Лукашенко счел, что Белоруссии будет полезен боевой опыт вагнеровцев

Лукашенко счел, что Белоруссии будет полезен боевой опыт вагнеровцев

Дым от пожаров в Канаде распространился над 75% территории Франции

Дым от пожаров в Канаде распространился над 75% территории Франции

Лукашенко уверен, что в случае крушения России все погибнут под обломками

Лукашенко сообщил, что привел армию в полную боеготовность в связи с попыткой мятежа в РФ

Лукашенко сообщил, что привел армию в полную боеготовность в связи с попыткой мятежа в РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });