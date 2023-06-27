Польский президент назвал негативным фактором перемещение группы "Вагнер" в Белоруссию

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Президент Польши Анджей Дуда выступил за необходимость усиления восточного фланга НАТО.

"Мы сейчас проводим усиление безопасности восточного фланга НАТО - Польши и балтийских государств. Мы видим, что происходит на Востоке. Группа "Вагнер" перемещается в Белоруссию, а это для нас крайне негативный сигнал, который мы намерены донести до наших союзников", - приводит слова Дуды польский телеканал Polsat.

По словам президента Польши, представителям НАТО необходимо воплощать в жизнь ранее принятые решения.

Ранее во вторник белорусский президент Александр Лукашенко подтвердил, что лидер группы "Вагнер" Евгений Пригожин находится в Белоруссии.

"Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем. Естественно, за их (вагнеровцев - ИФ) счет", - заявил глава Белоруссии.

Он отметил, что руководство Минобороны республики заинтересовано в опыте бойцов "Вагнера".