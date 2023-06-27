Лукашенко подтвердил приезд Пригожина в Белоруссию

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Белорусский президент Александр Лукашенко подтвердил, что лидер группы "Вагнер" Евгений Пригожин находится в Белоруссии.

"Да, действительно, он сегодня в Беларуси", - сказал Лукашенко, слова которого приводит госагентство БелТА.

"Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем. Естественно, за их (вагнеровцев - ИФ) счет", - заявил глава Белоруссии.

Он отметил, что руководство Минобороны республики заинтересовано в опыте бойцов "Вагнера".

"Но, как Хренин (министр обороны Белоруссии - ИФ) говорит: "Мне бы такое подразделение в армии не помешало". Я согласен. Разговаривай с ними", - сказал президент Белоруссии.

При этом он опроверг информацию о строительстве лагерей для вагнеровцев, заявив, что при необходимости им помогут с размещением.

"Мы пока никаких лагерей не строим. Но если они захотят (я так понимаю, они смотрят отдельные территории), мы их разместим. Ставьте палатки, пожалуйста. Но пока они находятся в Луганске в своих лагерях. И как мне сказал вчера звонивший Пригожин, кто-то контракт с Минобороны, с Шойгу подпишет", - сказал Лукашенко.

"Мы им предложили одну из заброшенных частей. Пожалуйста - забор есть, все есть. Ставьте палатки. Чем можем, поможем. Пока определятся, чем им заниматься", - отметил Лукашенко.

Также президент заявил, что в Белоруссии не будет пунктов по набору в "Вагнер".

"Если кто-то и хотел служить в "Вагнере"... Там, кстати, есть один. Дима. Он мне назвал его. Один из руководителей "Вагнера". Наш, белорус, бывший военный. Прекрасно, говорит, служит. Мы его повязать не можем", - отметил Лукашенко.

"Поэтому нам не надо открывать никакие пункты по набору "Вагнера". Я думаю, их и не будет никогда. Вот на сей момент, я полагаю, что никаких пунктов нам открывать не надо и их не будет. А кто захочет там служить, они найдут туда дорогу", - заявил президент Белоруссии.

Ситуация с "Вагнером"

23-24 июня в России произошли события с участием ЧВК "Вагнер", которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 июня сообщил, что по итогам переговоров Лукашенко с главой ЧВК "Вагнер", которые прошли по согласованию с российским президентом Владимиром Путиным, было также принято решение, что уголовное дело в отношении основателя ЧВК Евгения Пригожина будет прекращено, "сам он уйдет в Белоруссию".

26 июня Путин рассказал о данном им обещании, что бойцы "Вагнера", которые не пожелают служить по контракту в Минобороны РФ, смогут уйти в Белоруссию. "Кто хочет - сможет уйти и в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено. Повторю, выбор за каждым из вас, но уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку", - сказал он.