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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Столтенберг не готов оценить перемещение "Вагнера" в Белоруссию

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пока преждевременно оценивать перемещение частей группы "Вагнер" в Белоруссию с точки зрения последствий для североатлантического альянса.

"Пока еще слишком рано делать какие-либо заключения относительно долгосрочных последствий для НАТО. Но мы пристально следим за ситуацией, и мы усиливаем готовность и военное присутствие на восточном фланге НАТО", - сказал Столтенберг во вторник, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее во вторник польский президент Анджей Дуда назвал "негативным сигналом для Польши" информацию о перемещении группы "Вагнер" в Белоруссию.

"Мы видим, что происходит на Востоке. Группа "Вагнер" перемещается в Белоруссию, а это для нас крайне негативный сигнал, который мы намерены донести до наших союзников", - сказал он.

Йенс Столтенберг Вагнер НАТО
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