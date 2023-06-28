Вооруженные силы Судана объявили о прекращении огня в первый день праздника Ид аль-Адха

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Командующий вооруженными силами Судана генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил об одностороннем перемирии в первый день мусульманского праздника Ид аль-Адха, сообщает телеканал "Аль-Джазира".

В обращении к народу аль-Бурхан объявил о перемирии и призвал молодых людей защищать страну, в том числе присоединившись к вооруженным силам Судана.

Таким образом, перемирие объявили обе стороны конфликта: в понедельник возглавляющий Силы быстрого реагирования (СБР) Судана Мухаммад Хамдан Дагло объявил об одностороннем перемирии на период праздника Ид аль-Адха. По словам Дагло, в его случае перемирие будет действовать во вторник и среду, за исключением случаев самообороны.

Боевые действия в Судане продолжаются с середины апреля. Столкновения происходят между вооруженными силами страны и Силами быстрого реагирования. Они уже унесли жизни более 3 тыс. человек, более 6 тыс. получили ранения. Боестолкновения спровоцировали резкий рост миграции в соседние страны и внутренних перемещений людей по стране, в настоящее время насчитывается более 2,2 млн беженцев.