Что случилось этой ночью: 28 июня, среда

Новый пакет американской помощи Украине, мусульмане празднуют Курбан-Байрам, США ввели санкции против связанных с "Вагнером" структур

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $500 млн. В него войдут боеприпасы для Patriot и HIMARS, БМП Bradley, противотанковые комплексы Javelin.

- Мусульмане отмечают Курбан-байрам. Движение на ряде улиц Москвы закроют из-за празднования.

- Вооруженные силы Судана объявили о прекращении огня в первый день Курбан-Байрама. Об этом сообщает телеканал "Аль-Джазира".

- США ввели санкции в отношении структур, связанных с основателем "Вагнера". Список компаний опубликовал американский Минфин.

- Двое учеников утонули во время соревнований по туризму в Орловской области. Следователи предъявили обвинение в халатности заместителю директора школы.