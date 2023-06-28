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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:05

Швейцария вслед за ЕС ввела новые меры против физлиц и юрлиц в рамках санкций против РФ

Швейцария вслед за ЕС ввела новые меры против физлиц и юрлиц в рамках санкций против РФ
Фото: Soeren Stache/picture alliance via Getty Images

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Власти Швейцарии ввели вслед за ЕС ограничительные меры против физических и юридических лиц, принятые в рамках 11-го пакета европейских санкций; решение о принятии остальных мер рассмотрят до конца августа, говорится в заявлении на сайте правительства.

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"Федеральный совет 28 июня был проинформирован, что федеральный департамент экономики, образования и исследований, который несет ответственность за санкции, расширил санкционные списки в отношении России", - говорится в заявлении, опубликованном в среду.

Отмечается, что это касается только утвержденных ранее в июне санкций ЕС в отношении физических и юридических лиц. В Швейцарии эти меры вступят в силу в 18:00 по местному времени (19:00 по московскому).

При этом решение о том, принимать ли остальные меры, принятые ЕС в рамках 11-го пакета, в Берне будет принято до конца августа.

Новый пакет санкций ЕС был принят 23 июня.

Швейцария РФ
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