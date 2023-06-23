Совет ЕС утвердил 11-й пакет санкций против России

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Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Совет ЕС в пятницу утвердил очередной - 11-й - пакет санкций против России, он предусматривает включение в санкционные списки 87 юридических лиц, а также дополнительные запреты на транзит товаров через РФ.

"Еврокомиссия приветствует утверждение Советом ЕС 11-го пакета санкций против России. (...) Он включает добавление в санкционные списки 87 структур, которые поддерживают российские военный и промышленный комплексы", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ЕК.

Уточняется, что в этот список добавят в том числе компании, зарегистрированные в Китае, Узбекистане, ОАЭ, Сирии и Армении.

Нефть для Германии и Польши

ЕС запретил возможность транспортировать российскую нефть по трубопроводу в Германию и Польшу.

"Временная отсрочка, предоставленная Германии и Польше в отношении поставок нефти из России по северному участку нефтепровода "Дружба", прекращается", - говорится в сообщении Европейского совета.

"Однако нефть, происходящая из Казахстана или другой третьей страны, сможет продолжать транзит через Россию и импортироваться в ЕС по нефтепроводу "Дружба", - подчеркивается в сообщении.

Исключение для Японии по нефти с Сахалина

ЕС продлил исключение для Японии - для покупки нефти с Сахалина до 31 марта 2024 года не действует условие price-cap, установленное странами G7 и Евросоюзом (суда этих стран не могут транспортировать российскую нефть, если она куплена выше установленного ценового потолка).

Проезд грузовиков

Евросоюз расширил ограничения в части автомобильных грузоперевозок в сообщении с РФ, полностью запретив проезд по своей территории грузовикам с российскими прицепами и полуприцепами.

Ограничения по товарам двойного назначения

ЕС расширяет ограничения на транзит по территории России ряда товаров и технологий, которые могут использоваться в оборонном секторе.

"Для того, чтобы минимизировать риск обхода санкций, сегодняшним решением запрещается транзит через территорию России большего количества товаров и технологий, которые могли бы оказать содействие военно-технологическому развитию сектора обороны и безопасности. Речь идет о товарах и технологиях, используемых в авиакосмической промышленности, авиатоплива и топливных добавок, которые ЕС поставляет в третьи страны", - говорится в документе.

"Кроме того, Совет ЕС постановил запретить допуск в порты стран ЕС судов, вовлеченных в практику перевалки грузов ship-to-ship, в случае, если соответствующие власти имеют основания полагать, что эти суда имеют отношение к нарушению запрета на импорт в ЕС доставляемой морским путем российской нефти и нефтепродуктов", - отмечается в тексте.

Поставки автомобилей

Евросоюз запретил поставки в Россию электромобилей и гибридных автомобилей. Также союз намерен "распространить запрет на экспорт автомобилей класса люкс на все новые и подержанные автомобили с объемом двигателя больше 1900 см3".

Помимо этого, ЕС введет "полный запрет на некоторые типы компонентов машин".

Товары из российской стали

В рамках 11-го пакета санкций ужесточаются ограничения на импорт товаров из стали: запрещается их импорт из любой страны, если для их производства использовался российский металл.

Компании, поставляющие металл в страны ЕС, должны будут доказать, что использованные исходные материалы для переработки в третьей стране не были поставлены из России, говорится в сообщении.

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