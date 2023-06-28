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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:05

Столтенберг анонсировал встречу 6 июля для обсуждения вступления Швеции в НАТО

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Представители властей Турции, Швеции и Финляндии проведут 6 июля встречу, чтобы попытаться устранить препятствия на пути вступления Стокгольма в НАТО, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Пришло время принять Швецию в НАТО", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе, на которой назвал дату данной встречи.

Ожидается, что в ней примут участие главы МИД, руководители разведслужб, советники по вопросам безопасности.

Associated Press отмечает, что речь идет, видимо, о попытке генсека все же согласовать вступление Швеции в НАТО до июльского саммита организации в Вильнюсе.

Ранее в этом году в НАТО вступила Финляндия.

Турция - одна из двух стран НАТО, до сих пор не ратифицировавших присоединение Стокгольма к альянсу. В Анкаре критикуют шведские власти за недостаточное сотрудничество в борьбе против курдских группировок, которые Турция считает террористическими.

Йенс Столтенберг НАТО Турция Финляндия Швеция
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