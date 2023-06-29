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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Столтенберг считает, что Швеция выполнила все обязательства для вступления в НАТО

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Швеция выполнила все условия для присоединения к Североатлантическому альянсу, протесты в Стокгольме законны, хоть и неприятны, заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя акцию с сожжением Корана в шведской столице.

"Я по-прежнему считаю, что Швеция выполнила все обязательства, в том числе и те, которые согласовали Швеция, Турция и Финляндия на саммите НАТО в Мадриде в прошлом году", - сказал Столтенберг на пресс-конференции с премьером Болгарии Николаем Денковым в Брюсселе.

Генсек при этом подчеркнул, что "понимает эмоции и чувства, которые вызывает произошедшее".

"То, что произошло, обидно и неприятно, но это необязательно носит незаконный характер в суверенной правовой системе. За прошедшие недели в Швеции прошли протесты как против Турции, так и против НАТО. Мне они не нравятся, но я защищаю право не соглашаться, это часть свободы выражения мнений", - отметил он.

Ранее в четверг турецкие и арабские СМИ сообщили, что власти ряда стран ближневосточного региона раскритиковали акцию сожжения Корана в Швеции, назвав этот акт провокацией. В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что жестко отреагирует на события в Швеции. В Багдаде назвали акцию в Швеции безответственной, которая отражает "атмосферу ненависти и враждебности, никак не связанную с правом на свободу слова". В МИД Саудовской Аравии со своей стороны указали, что подобные действия "нельзя допускать ни под какими-либо предлогами".

Ранее сообщалось, что полиция Швеции разрешила активистам провести в среду акцию протеста близ крупнейшей мечети Стокгольма. Один из участников шествия - 37-летний выходец из Ирака - сжег несколько страниц Корана перед самой большой мечетью шведской столицы.

Турция – одна из двух стран, еще не ратифицировавших вступление Швеции в НАТО. Одной из претензий Анкары к Стокгольму стали как раз антиисламские акции в Швеции.

НАТО Швеция Йенс Столтенберг
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