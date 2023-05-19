Эрдоган заявил, что Турция по-прежнему не согласна на членство Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Турция все еще не готова дать "зеленый свет" вступлению Швеции в НАТО, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в интервью CNN.

"Сейчас мы не готовы к Швеции. Потому что страна-член НАТО должна иметь твердую позицию относительно борьбы с терроризмом", - заявил Эрдоган.

По его словам, шведские власти позволяют членам ячеек запрещенных в Турции террористических группировок "свободно бродить по Швеции, по улицам Стокгольма", и потому на данный момент Турция не может положительно относиться к членству страны в НАТО.

Швеция и Финляндия в 2022 году подали заявки на вступление в НАТО. Турция, будучи членом НАТО, поставила ряд условий, которые обе скандинавские страны должны были выполнить, чтобы Анкара ратифицировала их вступление в альянс. Так, Турция требовала от обеих скандинавских стран объявить террористическими курдские организации, выдать лиц, обвиняемых в терроризме, и отменить запреты на поставки оружия Анкаре.

Затем в Анкаре заявили, что Швеция не полностью выполнила эти условия. Переговоры о вступлении Швеции в НАТО были заморожены.

В начале апреля Финляндия выполнила все формальности и официально вступила в НАТО.