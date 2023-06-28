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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:05

В Турции заявили, что новое сожжение Корана в Стокгольме затруднит сближение Швеции с НАТО

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Очередной инцидент с прилюдным сожжением Корана в Швеции затруднит дальнейшее сближение этой страны с НАТО, заявил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч.

"Особенно в преддверии саммита НАТО властям Швеции, которые хотят быть союзниками Турции, необходимо положить конец беззаконию и провокациям, которые происходят в их стране под эгидой свободы, им необходимо предпринять необходимые меры", - приводит в среду слова министра агентство ЭФЭ.

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Министр юстиции Турции назвал "скандальной" позицию полиции Швеции, которая допустила в среду сожжение Корана у здания мечети в Стокгольме.

"Свобода вероисповедания - это фундаментальное право человека, и выпады в отношении верующих нельзя оправдать свободой самовыражения, - отметил он. - Ни одно правовое решение не может оправдать такой выпад. Ни одно демократическое правовое государство не может смириться с такой ситуацией".

"Презренным" назвал в свою очередь этот инцидент глава МИД Турции Хакан Фидан, напомнив, что произошло это в первый день мусульманского праздника жертвоприношения.

"Неприемлемо, чтобы такие антиисламские акты допускались под эгидой свободы самовыражения. Закрывать глаза на такие чудовищные деяния равносильно соучастию в преступлении", - сказал Фидан.

Ранее в среду перед мечетью в Стокгольме произошло сожжение Корана при том, что проведение акции было одобрено шведской полицией. Акция прошла в присутствии примерно 200 человек под мощной охраной полиции.

Швеция претендует на присоединение к НАТО, однако ввиду подобных инцидентов этому сильно противодействует Турция.

Турция НАТО Швеция
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