Венгерский парламент отложил голосование по заявке Швеции на вступление в НАТО

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Парламент Венгрии перенес на более поздний срок голосование по вопросу ратификации заявки Швеции на присоединении к НАТО, передает в среду Associated Press (AP).

В оппозиционной партии "Демократическая коалиция" сообщили, что правящая партия "Фидес" не будет выносить этот вопрос на голосование на следующей неделе, когда будет проходить финальная часть весенней сессии парламента.

В то же время AP не уточняет, когда теперь может пройти голосование по данной теме.

Турция и Венгрия - две страны НАТО, которые до сих пор не ратифицировали присоединение Стокгольма к альянсу. В частности, в Анкаре критикуют шведские власти за недостаточное сотрудничество в борьбе против курдских группировок, которые Турция считает террористическими.

В Будапеште ранее заявляли, что поддерживают желание Швеции вступить в НАТО. В то же время венгерское правительство обвиняло шведских политиков в распространении недостоверных утверждений о состоянии государственного строя в Венгрии.

Ранее в парламенте Венгрии откладывали ратификацию заявку и Финляндии на вступление в НАТО, но быстро одобрили ее, когда Турция решила дать добро Хельсинки. В начале апреля Финляндия официально вступила в альянс.

Ранее в среду стало известно, что представители властей Турции, Швеции и Финляндии проведут 6 июля встречу, чтобы попытаться устранить препятствия на пути вступления Стокгольма в НАТО.