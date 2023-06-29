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Полиция Франции задержала 150 человек в ходе ночных беспорядков

Полиция Франции задержала 150 человек в ходе ночных беспорядков
Фото: Ibrahim Ezzat/NurPhoto via Getty Images

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Стражи порядка во Франции задержали 150 человек во время новых ночных беспорядков, которые начались после гибели подростка в пригороде Парижа, сообщил глава МВД страны Жеральд Дарманен.

"150 задержаний. Моя поддержка полицейским, жандармам и пожарным, которые мужественно справились с этой ситуацией", - написал министр в твиттере.

Он отметил "невыносимый уровень насилия в отношении символов Французской Республики". Также министр указал, что участники беспорядков поджигали и наносили ущерб государственным учреждениям, в частности школам и мэриям.

Наиболее ожесточенные столкновения с хулиганами прошли в ночь на четверг в Париже и его пригороде Нантере.

На фотографиях, распространенных французскими СМИ, видно, как зачинщики беспорядков поджигают дымовые шашки, мусорные баки и припаркованные автомобили, в частности принадлежащие полиции.

Французские СМИ сообщают, что беспорядки вызваны гибелью ранее на этой неделе 17-летнего молодого человека, который работал доставщиком. Он погиб после того, как в него выстрелили сотрудники полиции Нантера. Стражи порядка открыли огонь после того, как он отказался остановить свою машину.

Париж Франция
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