Во Франции задержали более 30 человек после ночных беспорядков

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Полиция во Франции задержала более 30 человек в ходе масштабных ночных беспорядков, начавшихся после гибели подростка, который отказался подчиняться стражам порядка, сообщили в МВД страны.

"Произведено 31 задержание, 24 полицейских пострадали", - сказал глава МВД Франции Жеральд Дарманен журналистам в среду.

Он отметил, что участники беспорядков подожгли десятки автомобилей. Он назвал фотографии с мест происшествия шокирующими и призвал к спокойствию.

На кадрах, распространенных французскими СМИ, видно, как на улицах городов горят машины, мусорные баки, а также заграждения.

Столкновения полицейских и протестующих произошли в ночь на среду в пригороде Парижа Нантер, а также в других регионах страны.

Французские СМИ сообщают, что беспорядки вызваны гибелью 17-летнего молодого человека, который работал доставщиком. Он погиб после того, как в него выстрелили сотрудники полиции Нантера. Они открыли огонь после того, как он отказался остановить свою машину.