Протестующие во Франции разгромили 25 полицейских комиссариатов

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Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Около 6,2 тыс. человек приняли в четверг участие в "белом марше" в парижском пригороде Нантере в память о 17-летнем подростке, пытавшемся скрыться на автомобиле от полицейских и убитом выстрелом одного из них, сообщает Le Figaro. В ходе беспорядков были разгромлены 25 полицейских комиссариатов.

Акция памяти сопровождалась стычками с полицией, которая была вынуждена применить слезоточивый газ, в частности, перед зданием префектуры департамента О-де-Сен.

В Нантере были совершены поджоги офисов и автомобилей.

Председатель регионального совета Иль-де-Франс Валери Пекресс сообщила в твиттере, что префект полиции распорядился о прекращении с 21:00 местного времени (22:00 по Москве) движения автобусов и трамваев в Парижском регионе "для обеспечения защиты (транспортных) сотрудников и пассажиров".

38-летний полицейский, застреливший в минувший вторник подростка, был помещен в четверг в предварительное заключение, объявила прокуратура Нантера. Он был допрошен в связи с подозрением в умышленном убийстве. По заявлению прокурора Нантера, "законные условия применения оружия не были соблюдены".

Как сообщалось, наиболее ожесточенные столкновения стражей порядка с погромщиками прошли в ночь на четверг в Париже и его пригороде Нантере. СМИ публикуют фотографии сгоревшего общественного транспорта и автомобилей. От пожаров ощутимо ухудшилось качество воздуха в регионе. Вместе с тем протесты против действий полиции, переходившие во вспышки насилия, отмечены в разных местах Франции.

В борьбе с беспорядками задействованы 40 тыс. полицейских и жандармов, в том числе 5 тыс. - в Париже.

По версии прокуратуры, во вторник утром двое полицейских на мотоциклах заметили двигавшийся с большой скоростью по выделенной автобусной полосе автомобиль, за рулем которого был молодой человек. Они решили проверить его на красном сигнале светофора, но тот проскочил на красный свет. Гонка продолжилась по нескольким улицам Нантера с нарушениями водителем правил дорожного движения, подвергавшими опасности жизни пешеходов. Чтобы остановить нарушителя, один из полицейских применил оружие.