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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Казахстан получил запрос России о выдаче сотрудника бывшей Group-IB Кислицина

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Казахстан изучает запрос России об экстрадиции задержанного сотрудника F.A.C.C.T. Никиты Кислицина, от американской стороны запрос пока не поступал, сообщил "Интерфаксу" начальник службы международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры республики Нурдаулет Суиндиков.

Он напомнил, что экстрадиции задержанного в Алма-Ате Кислицина собирались добиваться Россия и США. Запрос Москвы находится на рассмотрении.

"Генеральная прокуратура рассмотрит возможность экстрадиции Кислицина в соответствии с требованиями международного и национального законодательства", - добавил Суиндиков.

28 июня Тверской суд Москвы заочно арестовал Кислицина, обвиняемого в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации (ч. 3 ст. 272 УК) и в вымогательстве (ч.2 ст.163 УК).

В 2020 году ряд СМИ сообщали, что сотрудник Group-IB Кислицин стал фигурантом уголовного преследования в США. По данным американских властей, он мог быть причастен к попытке продать данные пользователей одной из соцсетей.

В F.A.C.C.T. недавно сообщали, что ее сотрудник, который отвечает в компании за развитие бизнеса сетевой безопасности, был задержан 22 июня в Казахстане по запросу США.

Group-IB Казахстан США Тверской суд Алма-Ата F.A.C.C.T Никита Кислицин
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