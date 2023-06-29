Более трети населения США страдает от смога, идущего от канадских пожаров

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Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Свыше трети населения США предупреждены об ухудшении качества воздуха из-за смога, который идет от лесных пожаров в Канаде, сообщает CNN.

В общей сложности в зонах, где зафиксирован смог, проживают более 120 млн человек, это 15 штатов. В районах вокруг городов Чикаго, Кливленд, Детройт и Индианаполис сообщается о высоком уровне загрязнения воздуха. Местным жителям рекомендуется не выходить из дома и включать кондиционеры, а если выход на улицу необходим, то делать это в медицинских масках с клапаном выдоха.

В четверг обстановка благодаря прогнозируемому дождю может стать чуть менее сложной: ожидаются небольшие улучшения, в частности, в районе Великих озер, находящихся на территории США и Канады,.

На данный момент в Канаде бушуют сотни пожаров, более 250 из них распространяются неконтролируемо. Несколько канадских городов также столкнулись с ухудшением качества воздуха.

С начала июня на востоке Канады, в особенности в провинции Квебек, наблюдаются сильные природные пожары. Местные власти назвали ситуацию беспрецедентной. В борьбе с огнем задействована специальная техника, в том числе авиация.

Накануне в самом крупном городе Квебека - Монреале - зарегистрировали "опасный для здоровья" уровень загрязнения воздуха, местным жителям рекомендовали оставаться дома и носить маски, если они вынуждены выходить на улицу.