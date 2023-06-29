Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:05

Более трети населения США страдает от смога, идущего от канадских пожаров

Более трети населения США страдает от смога, идущего от канадских пожаров
Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Свыше трети населения США предупреждены об ухудшении качества воздуха из-за смога, который идет от лесных пожаров в Канаде, сообщает CNN.

В общей сложности в зонах, где зафиксирован смог, проживают более 120 млн человек, это 15 штатов. В районах вокруг городов Чикаго, Кливленд, Детройт и Индианаполис сообщается о высоком уровне загрязнения воздуха. Местным жителям рекомендуется не выходить из дома и включать кондиционеры, а если выход на улицу необходим, то делать это в медицинских масках с клапаном выдоха.

В миреДым от пожаров в Канаде распространился над 75% территории ФранцииДым от пожаров в Канаде распространился над 75% территории ФранцииЧитать подробнее

В четверг обстановка благодаря прогнозируемому дождю может стать чуть менее сложной: ожидаются небольшие улучшения, в частности, в районе Великих озер, находящихся на территории США и Канады,.

На данный момент в Канаде бушуют сотни пожаров, более 250 из них распространяются неконтролируемо. Несколько канадских городов также столкнулись с ухудшением качества воздуха.

С начала июня на востоке Канады, в особенности в провинции Квебек, наблюдаются сильные природные пожары. Местные власти назвали ситуацию беспрецедентной. В борьбе с огнем задействована специальная техника, в том числе авиация.

Накануне в самом крупном городе Квебека - Монреале - зарегистрировали "опасный для здоровья" уровень загрязнения воздуха, местным жителям рекомендовали оставаться дома и носить маски, если они вынуждены выходить на улицу.

США Канада
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Полиция Франции задержала 150 человек в ходе ночных беспорядков

Полиция Франции задержала 150 человек в ходе ночных беспорядков

Эстония прекращает сотрудничество с Россией по сохранению культурных ценностей

Что случилось этой ночью: четверг, 29 июня

Йеллен заявила, что надеется поехать в Китай для восстановления контактов с Пекином

Йеллен заявила, что надеется поехать в Китай для восстановления контактов с Пекином

Охранник консульства США погиб в ходе стрельбы в Саудовской Аравии

Береговая охрана США извлекла предполагаемые останки погибших в батискафе "Титан"

Министры обороны США и Германии обсудили укрепление восточного фланга НАТО и Украину

Министры обороны США и Германии обсудили укрепление восточного фланга НАТО и Украину

Обломки батискафа "Титан" выгрузили на канадском побережье

Обломки батискафа "Титан" выгрузили на канадском побережье

Швейцария вслед за ЕС ввела новые меры против физлиц и юрлиц в рамках санкций против РФ

Швейцария вслед за ЕС ввела новые меры против физлиц и юрлиц в рамках санкций против РФ

Более половины сотрудников Credit Suisse будут уволены после слияния с UBS

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });