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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

В Северной Америке ожидают улучшения ситуации со смогом от канадских пожаров

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Смог от канадских лесных пожаров все еще покрывает существенную часть Северной Америки и продолжает двигаться на юг, однако ситуация может улучшиться в выходные, сообщает CNN.

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"Ожидается, что качество воздуха улучшится в скором времени, так как комбинация из грозовой активности и рассеивания дыма может привести к этому в большей части страны", - сообщили в Национальной метеорологической службе США.

На утро пятницы, по данным компании IQAir, городом с самым загрязненным воздухом в мире является Торонто. Детройт и Вашингтон занимают третье и четвертое места. Также в первую десятку попали Нью-Йорк, Монреаль и Чикаго. В четверг список возглавлял Детройт.

В США все еще более 100 млн человек находятся в зоне предупреждения о плохом качестве воздуха.

Тем временем в Канаде приняли решение отменить запланированный на субботу фейерверк в честь Дня Канады в Монреале. Все остальные праздничные мероприятия - в силе.

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На данный момент в Канаде свирепствуют сотни пожаров, более 250 из них распространяются неконтролируемо. Несколько канадских городов страдают от серьезного ухудшения качества воздуха.

С начала июня на востоке Канады, в особенности в провинции Квебек, бушуют сильные природные пожары. Местные власти назвали ситуацию беспрецедентной. В борьбе с огнем задействована специальная техника, в том числе авиация.

Накануне в самом крупном городе в провинции Квебек - Монреале - зарегистрировали "опасный для здоровья" уровень загрязнения воздуха, местным жителям рекомендовали оставаться дома и носить маски, если они вынуждены выходить на улицу.

Канада США Торонто Детройт Вашингтон
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