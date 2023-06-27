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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Дым от пожаров в Канаде распространился над 75% территории Франции

Дым от пожаров в Канаде распространился над 75% территории Франции
Фото: Kadri Mohamed/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Следы смога от лесных пожаров, бушующих в Канаде, зафиксировали примерно на 75% территории Франции, сообщает радиостанция France Info со ссылкой на метеорологические службы.

"В настоящее время затронуты три четверти территории страны", - сказал представитель французской правительственной организации "Франс-Метео" Жори Валлон.

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Он отметил, что жители Франции могут наблюдать "затуманенное небо с молочным оттенком", но так как дым от пожаров зафиксирован пока на довольно большой высоте, то "негативных последствий для качества воздуха не так много".

С начала июня на востоке Канады, в особенности в провинции Квебек, бушуют сильные природные пожары. Местные власти назвали ситуацию беспрецедентной. В борьбе с огнем задействована специальная техника, в том числе авиация.

Накануне в самом крупном городе Квебека - Монреале - зарегистрировали "опасный для здоровья" уровень загрязнения воздуха, местным жителям рекомендовали оставаться дома и носить маски, если они вынуждены выходить на улицу.

Дым от лесных пожаров окутал Нью-Йорк

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Канада Франция
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