Суд назвал незаконным план британских властей по отправке нелегалов в Руанду

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Британский суд счел незаконным план властей по отправке искателей убежища в Руанду, так как эта африканская страна не является безопасной, сообщает в четверг Associated Press.

Судьи апелляционного суда пришли к выводу, что Руанда не может считаться "безопасной третьей страной", в которую могут быть направлены мигранты. При этом они заявили, что сама по себе политика британских властей по депортации нелегалов не является незаконной.

Агентство отмечает, что правительство Великобритании, вероятно, попытается оспорить решение в Верховном суде. Апелляцию можно подать до 6 июля.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал "остановить лодки", говоря о лодках с незаконными мигрантами, прибывающих в королевство через Ла-Манш. В 2022 году в Великобританию таким образом попали более 45 тыс. человек.

В апреле 2022 года бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал новую государственную политику по миграции, согласно которой прибывающих нелегально в страну людей могут высылать в Руанду для получения там статуса беженца.

По словам Джонсона, инициатива призвана разрушить бизнес-модель преступных банд, которые занимаются нелегальной транспортировкой людей в Великобританию на непредназначенных для таких целей видах транспорта. Новая система позволит людям безопасным путем добраться до Руанды и запросить там статус беженца, а в случае его удовлетворения властями - остаться там и строить новую жизнь.