Британский верховный суд счел незаконным план высылать нелегалов в Руанду

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Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Верховный суд Великобритании назвал незаконным план правительства Риши Сунака высылать в Руанду нелегальных мигрантов, желающих найти убежище в Британии, передает AP.

В апреле 2022 года Великобритания и Руанда заключили соглашение, по которому нелегально въезжающие в Британию мигранты, использующие небольшие лодки или, например, прячущиеся в транспортных средствах, будут высылаться в Руанду. Предполагалось, что ходатайства о британском убежище они будут подавать уже в Руанде и их чаще будут оставлять в этой стране, а не возвращать в Британию. По данным АР на июнь 2023 года, Британия выплатила Руанде 140 млн фунтов ($170 млн) в рамках этого соглашения, но на тот момент ни одного беженца в Руанду не переправили.

"Имеющиеся данные дают серьезные основания полагать, что существует реальный риск того, что ходатайства о предоставлении убежища (в Великобритании - ИФ) не будут рассмотрены должным образом и что, как следствие, люди, ищущие убежища, будут подвергаться риску быть возвращенными в страну своего происхождения", - решил ВС.

Суд также отметил, что Руанда не является безопасной для беженцев страной, поэтому отправка туда нелегалов из Великобритании невозможна и незаконна.

Председатель Верховного суда Роберт Рид, зачитывая принятый единогласно вердикт, отметил, что "нельзя рассчитывать на то, что Руанда выполнит обещание не допускать жестокого обращения с искателями убежища, отправленными в страну из Великобритании".

Премьер-министр Риши Сунак заявил, что решение Верховного суда "не было тем результатом, которого мы хотели". Он добавил, что его правительство уже готовит новое соглашение с Руандой.

"Последние несколько месяцев мы рассматривали все возможные варианты исхода событий и по-прежнему привержены идее остановки потока лодок, привозящих в Великобританию незаконных мигрантов, - добавил он. - Британское правительство ранее уже работало над новым договором с Руандой, и мы завершим эту работу с учетом сегодняшнего решения суда".

В Руанде также заявили о недовольстве решением британского Верховного суда.

"Мы не согласны с оценкой суда, согласно которой Руанда не является безопасной страной для просителей убежища и беженцев", - отметила в соцсети представитель правительства Руанды Иоланда Маколо.

"Руанда и Великобритания работают вместе, чтобы обеспечить интеграцию лиц, ищущих убежища, в руандийское общество. Руанда привержена своим международным обязательствам. Мы получили признание УВКБ ООН и других международных учреждений за образцовое обращение с беженцами", - добавила она.

В декабре 2022 года Высокий суд Великобритании признал план правительства законным и не нарушающим международные обязательства страны. В июне 2023 года апелляционный суд признал план уже незаконным - по причине небезопасности Руанды, но пришел к выводу, что сама по себе политика британских властей по депортации нелегалов не является незаконной.

План по высылке соискателей убежища в Руанду ранее анонсировал премьер-министр Борис Джонсон. Таким образом он рассчитывал разрушить бизнес-модель групп, которые занимаются нелегальной транспортировкой людей в Великобританию на непредназначенных для таких целей видах транспорта.