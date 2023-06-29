В НАТО достигли предварительного соглашения о продлении полномочий Столтенберга

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Страны НАТО дали предварительное соглашение о том, чтобы продлить еще на год полномочия генсека альянса Йенса Столтенберга, сообщает Associated Press со ссылкой на представителя властей США, пожелавшего сохранить анонимность.

"Представитель (...) сказал, что членам альянса еще предстоит утвердить это решение. Он отметил, что сравнительно скоро ожидается (...) решение направить официальное предложение Столтенбергу еще один год исполнять его нынешние обязанности", - говорится в сообщении.

По словам источника агентства, большинство лидеров стран НАТО согласны с мнением президента США Джо Байдена, что в нынешних условиях генсеком альянса должен остаться Столтенберг.

Ранее на этой неделе стало известно, что никто из возможных преемников Столтенберга на посту главы альянса, таких как премьер Дании Метте Фредериксен, глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, премьер Испании Педро Санчес, не набрали подавляющей поддержки среди 31 страны-члена Североатлантического альянса. При этом в июне Столтенберг заверил, что не добивается продления срока пребывания на этом посту.

Столтенберг занимает пост генсека НАТО с 2014 года. Срок его полномочий уже продлевали дважды. Так, он истекал в 2022 году, однако из-за украинского конфликта был продлен до конца сентября 2023 года.

Официальные выборы главы НАТО не предусмотрены, его назначают на основе консенсуса стран-участниц альянса.