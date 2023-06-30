Китайская Trip.com выделит сотрудникам 1 млрд юаней на стимулирование рождаемости

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Китайская Trip.com Group Ltd., оператор онлайн-турагентства направит 1 млрд юаней ($140 млн) на субсидии сотрудникам, чтобы побудить их иметь больше детей.

Trip.com будет ежегодно выплачивать сотрудникам, проработавшим в компании не менее трех лет, по 10 тыс. юаней на каждого рожденного ребенка до достижения им возраста 5 лет, говорится в сообщении компании.

Основатель и главный исполнительный директор Trip.com Джеймс Лян, демограф по специальности, не раз заявлял публично о надвигающемся демографическом кризисе в Китае.

"Мы намерены предоставить нашим сотрудникам финансовую поддержку, которая подтолкнет их к тому, чтобы заводить или расширять семьи без ущерба для профессиональных целей", - приводятся слова Ляна в сообщении компании.

Численность населения Китая в 2022 году снизилась впервые более чем за 60 лет - на 850 тыс., до 1,412 млрд человек, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР. Рождаемость в стране в прошлом году упала до рекордно низкого уровня - 6,77 новорожденных на 1000 человек.

ADR Trip.com в Нью-Йорке подорожали на 1% с начала текущего года.