Bloomberg узнал о планах Китая ввести выплаты для стимулирования рождаемости

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Власти Китая планируют стимулировать рождаемость за счет денежных выплат семьям по всей стране, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, программа, которая начнется уже в 2025 году, предусматривает выплаты в размере 3,6 тыс. юаней ($503) в год на каждого ребенка до достижения им возраста трех лет.

Власти КНР отказались от политики "одна семья - один ребенок" почти десять лет назад, однако в последние три года население страны снижается. Число новорожденных в прошлом году составило 9,54 млн - это менее половины показателя 2016 года (18,8 млн), когда Китай отменил ограничения, действовавшие несколько десятилетий.

Снижение рождаемости создает проблемы для экономики КНР, учитывая продолжающееся сокращение численности трудоспособного населения. Согласно прогнозам ООН, население Китая к 2050 году может сократиться с нынешних 1,4 млрд человек до 1,3 млрд, а к 2100 году - до менее 800 млн. Такие прогнозы основаны, в частности, на данных о сокращении количества браков в стране до минимального уровня почти за 50 лет.

Тревожные тенденции уже подтолкнули власти многих регионов КНР к принятию мер для стимулирования рождаемости, включая денежные выплаты и субсидии на покупку жилья. Однако действующие меры в основном направлены на стимулирование семей к рождению второго или последующих детей.