Население Китая в 2022 году сократилось впервые за 60 лет

Фото: Kevin Frayer/Getty Images

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Население Китая в 2022 году сократилось впервые более чем за 60 лет – это исторический сдвиг, который, вероятно, будет иметь долгосрочные последствия как для внутренней, так и для мировой экономики.

Численность населения страны в прошлом году уменьшилась на 850 тыс. человек, до 1,41 млрд человек. Падение было отмечено впервые с 1961 года.

Мужчин в Китае – 722,06 млн, а женщин – 689,69 млн, пишет Associated Press.

"Это действительно исторический поворотный момент, начало долгосрочной и необратимой убыли населения", - считает эксперт по демографическим изменениям University of California Ван Фэн.

Спад численности населения Китая официально начался в прошлом году, когда смертность превысила рождаемость, однако некоторые демографы считают, что этот тренд появился еще раньше, пишет газета Financial Times.

Эксперты отмечают, что политика строгих коронавирусных ограничений в стране ускорила падение темпов рождаемости: многие пары откладывали рождение детей или отказывались от этого в условиях эпидемиологического кризиса и экономического спада.

В 2022 году в стране родилось 9,56 млн детей против 10,62 млн детей годом ранее.

Количество женщин репродуктивного возраста (от 15 до 49 лет) в минувшем году снизилось более чем на 4 млн, отмечает директор Государственного статистического управления (ГСУ) КНР Кан И.

Котировки акций китайских компаний, выпускающих товары для детей, резко снижаются во вторник после публикации демографических статданных.

Стоимость бумаг Kidswant Children Products опустилась на 7,5%, Ningbo David Medical Device - на 7,4%, China Feihe - на 2,3%.

С 1979 года Пекин проводил политику "одна семья – один ребенок", тогда стране угрожали перенаселение и голод. От этой политики власти отказались в 2016 году, разрешив семьям иметь двух детей. Тем не менее, рождаемость в стране с этого момента постоянно падала, отмечает FT. До 2016 года только жители деревень могли завести второго ребенка при условии, если первой рождалась девочка.

Уровень смертности в Китае в 2022 году был максимальным с 1970 года – 7,37 смерти на 1 тыс. человек.

Демограф из Висконсинского университета в Мэдисоне Фусянь И полагает, что сокращение численности населения страны началось еще в 2018 году, однако эта тенденция "маскировалась в демографической статистике".

"Китай столкнулся с демографическим кризисом, который существенно превзошел воображение властей страны и международного сообщества", - говорит эксперт, подчеркивая, что этот фактор в долгосрочной перспективе будет ограничивать рынок жилья, являющийся важным двигателем роста экономики страны.

Согласно прошлогоднему прогнозу ООН, численность населения Китая к 2050 году сократится до 1,31 млрд человек. Как ожидается, уже в 2023 году, Индия, население которой составляет порядка 1,4066 млрд человек, выйдет по этому показателю на первое место в мире.