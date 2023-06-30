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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Лукашенко уверен, что Белоруссии не придется применять ядерное оружие

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уверен в том, что республике не придется применять ввезенное из России тактическое ядерное оружие.

"И чем больше мы живем, тем больше убеждаемся, что оно (тактическое ядерное оружие - "ИФ") должно лежать у нас, в Беларуси, в надежном месте. И я уверен, что нам никогда не придется его применять, пока оно у нас, и никогда на нашу землю не ступит нога врага", - сказал Лукашенко в пятницу на торжественном собрании в честь Дня Независимости Белоруссии. Его цитирует госагентство БелТА.

Президент отметил, что ввоз на территорию Белоруссии российского ядерного оружия являлся его "жесточайшей инициативой".

В конце марта президент России Владимир Путин заявил о договоренности с Лукашенко о размещении в Белоруссии ТЯО. 16 июня он сообщил о доставке в Белоруссию первых ядерных зарядов, уточнив, что до конца года эта работа будет завершена.

Александр Лукашенко Белоруссия
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