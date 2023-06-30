Лукашенко заявил о желании белорусских военных привлечь вагнеровцев к подготовке армии

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о желании белорусских военных привлечь "вагнеровцев" к подготовке Вооруженных сил Белоруссии.

"Сейчас (не из Беларуси) раздули и раздувают эту проблему ЧВК "Вагнер" – частной военизированной компании "Вагнер". Да успокойтесь. Если бы можно было их пригласить сюда (за их счет), это для нашей армии благо. Это самые подготовленные люди", - сказал Лукашенко в пятницу на торжественном собрании в честь Дня Независимости Белоруссии. Его цитирует госагентство БелТА.

"Говорят: "Там зэки". Послушайте, все военнослужащие, которые там были, осужденные, они уже погибли, к сожалению. И еще один нюанс, который они (представители западных стран - ИФ) не хотят объяснять: осужденные освобождались из мест лишения свободы в России только для российского фронта. Ни один человек за границу не выезжает", - добавил белорусский президент.

Лукашенко подчеркнул, что "они нам не страшны. Это люди, прошедшие армию, прошедшие войны. Это люди, которые воевали по всему миру за нормальную цивилизацию. Запад их ненавидит на дух".

"К сожалению, у нас их нет. А если их ребята-инструкторы, как я говорил уже им, приедут и передадут боевой опыт нам, мы примем этот опыт. Некоторые командиры уже говорят: "Пришлите нам пару инструкторов. Пусть помогут, пусть подскажут", - отметил он.

23-24 июня в России произошли события с участием ЧВК "Вагнер", которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 июня сообщил, что по итогам переговоров Лукашенко с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, которые прошли по согласованию с российским президентом Владимиром Путиным, было также принято решение, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, "сам он уйдет в Белоруссию".