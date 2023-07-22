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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

Разведка США заявила, что "нет оснований сомневаться" в передаче РФ Минску ядерного оружия

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Высокопоставленные чиновники разведывательного управления министерства обороны США (DIA) заявили, что у них "нет оснований сомневаться" в передаче Россией Белоруссии первой партии ядерного оружия, сообщает CNN.

"Высокопоставленные чиновники DIA заявили небольшой группе репортеров, что у аналитиков "нет оснований сомневаться" в заявлениях Путина (о том, что Россия перевезла в Белоруссию первую партию тактического ядерного оружия - ИФ) и нет оснований сомневаться, "что они добились определенных успехов" в передаче оружия", - говорится в сообщении.

"Чиновники не раскрывают, почему они так считают. Они признали, что американскому разведывательному сообществу трудно отследить это оружие даже с помощью спутниковых изображений", - отмечает CNN.

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16 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия переместила первую часть ядерных зарядов в Белоруссию.

6 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что все запланированное к перемещению в Белоруссию российское ядерное оружие прибудет в республику до конца года и что "большая часть перемещена и находится в Беларуси".

Вместе с тем, ранее официальные лица западных стран заявляли, что по их данным Белоруссия не завершила модернизацию необходимых хранилищ для размещения тактического ядерного оружия, и что доступные спутниковые снимки не показали каких-либо признаков подготовки к этим действиям.

США DIA Белоруссия
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