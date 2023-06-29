Картаполов сообщил, что незадолго до мятежа Пригожина уведомили о прекращении финансирования

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что за несколько дней до попытки мятежа руководителю группы "Вагнер" Евгению Пригожину сообщили о необходимости подписать контракт с Минобороны, на что тот не согласился.

"За несколько дней до попытки мятежа министерство обороны заявило, что все формирования, которые выполняют боевые задачи, должны подписать контракт с Минобороны, и все начали это решение, абсолютно правильное решение, исполнять. Все, кроме господина Пригожина", - сказал Картаполов журналистам в четверг.

По словам Картаполова, Пригожину "было сообщено, что в таком случае "Вагнер" не будет принимать участие в специальной военной операции, то есть не будет выделяться финансирование, материальные средства, для господина Пригожина это основное, если не главное".

По словам главы комитета, "сложилось следующее: первое - это деньги, второе - это глупые и непомерные амбиции, а третье - это возбужденное состояние".

"Вкупе все это вылилось в попытку государственной измены и обман своих боевых товарищей", - сказал Картаполов.

23-24 июня в России произошли события с участием ЧВК "Вагнер", которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 июня сообщил, что по итогам переговоров белорусского президента Александра Лукашенко с главой ЧВК "Вагнер", которые прошли по согласованию с российским президентом Владимиром Путиным, было принято решение, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, "сам он уйдет в Белоруссию".

27 июня Лукашенко заявил, что Пригожин находится в Белоруссии.