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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:48

В Белоруссии расширили основания для запрета иностранных СМИ

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал поправки в закон о "О средствах массовой информации".

"Законом предусматривается возможность введения запрета на деятельность иностранных СМИ на территории Республики Беларусь в случае проявления иностранными государствами недружественных действий в отношении белорусских СМИ", - сообщили в пресс-службе президента в субботу.

Также предусмотрено определение особенностей функционирования новостных агрегаторов и правового статуса их владельцев. Расширяется перечень оснований для аннулирования свидетельства о государственной регистрации СМИ и ограничения доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию, новостному агрегатору.

Кроме того, законом устанавливаются требования к деятельности владельцев интернет-ресурсов, распространяющих продукцию телевизионных и (или) радиовещательных СМИ.

Как заявили в пресс-службе, документ направлен на "совершенствование механизмов защиты национальных интересов в медиасфере, а также на расширение инструментов для реагирования на недружественные действия в отношении Беларуси".

Белоруссия Александр Лукашенко
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