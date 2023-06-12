МВД Белоруссии признало экстремистским информпроект экс-сотрудников TUT.BY "Зеркало"

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Информационный проект "Зеркало", созданный бывшими сотрудниками TUT.BY, признан в Белоруссии экстремистским формированием.

Соответствующая информация размещена в понедельник на сайте белорусского МВД в перечне организаций, причастных к экстремистской деятельности. В перечень вошли, помимо сайта проекта, страницы "Зеркало / Zerkalo.io" в соцсетях и логотип.

"Группа граждан, объединенных под названием "Зеркало/Zerkalo.io", осуществляет экстремистскую деятельность посредством ряда интернет-ресурсов", - говорится в документе.

Основанием для включения в перечень стало решение МВД Белоруссии от 9 июня.

TUT.BY, основанный в 2000 году, был крупнейшим белорусским новостным интернет-порталом. В декабре 2020 года экономический суд Минска лишил портал TUT.BY статуса СМИ. 18 мая 2021 года портал TUT.BY был заблокирован за публикацию запрещенной законодательством информации, в офисе компании прошли обыски. В отношении должностных лиц "ТУТ БАЙ МЕДИА" было возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

17 марта 2023 года Городской суд Минска приговорил главного редактора TUT.BY Марину Золотову и гендиректора Людмилу Чекину к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима за уклонение от уплаты налогов, разжигание вражды и призывам к действиям, направленным против нацбезопасности Белоруссии.

Часть сотрудников закрытого ресурса выехали за рубеж, где организовали работу нового информационного ресурса.