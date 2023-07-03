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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Саакашвили заявил на суде о своей невиновности по всем возбужденным против него делам

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили из палаты клиники "Вивамед" принял в понедельник по видеосвязи участие в судебном процессе против него по делу о разгоне мирного митинга оппозиции 7 ноября 2007 года и погроме в тот же день в телекомпании "Имеди", он считает себя невиновным в этом и по другим возбужденным против него уголовным делам.

"Почему в заключении держат совершенно невиновного человека? Я не совершал преступлений, в которых меня обвиняют", - заявил Саакашвили.

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Он также сказал, что тюремное заключение его "не сломает" и он продолжит политическую борьбу для смены действующих властей Грузии.

"Я намерен активно участвовать в политических процессах в Грузии. Мы обязательно сменим действующие власти и не допустим гражданского противостояния", - сказал Саакашвили, подчеркнув, что является гражданином Украины и горд этим.

Он предложил властям открытую дискуссию, в которой грузинский народ даст свою оценку.

Судебное заседание продолжается.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября 2021 года. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). 20 ноября Саакашвили перевели в военный госпиталь в городе Гори, где он прекратил голодовку. 12 мая прошлого года Саакашвили был помещен в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится и в настоящее время.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес - сфальсифицированными.

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