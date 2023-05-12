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ЕСПЧ отказал в иске о переводе Саакашвили на лечение за рубеж

ЕСПЧ отказал в иске о переводе Саакашвили на лечение за рубеж
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека не удовлетворил иск адвокатов находящегося в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с требованием отсрочки отбывания наказания с целью лечения в одной из зарубежных клиник, сообщил глава грузинского Минюста Рати Брегадзе.

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"Сегодня было опубликовано решение Страсбургского суда, согласно которому по делу осужденного Михаила Саакашвили "Саакашвили против Грузии" был дан отказ в его переводе в Варшаву (на лечение - ИФ)", - сказал Брегадзе на брифинге в пятницу.

Кроме этого, по его словам, данное решение никак не обязывает грузинское государство переводить Саакашвили в какое-либо другое лечебное заведение внутри страны.

Адвокаты Саакашвили подали иск в Страсбургский суд 11 апреля 2023 года.

Что касается, перевода Саакашвили из гражданской клиники обратно в тюрьму, то, как заявляет Брегадзе, это будет сделано, если позволят врачи. "Когда дело касается здоровья человека, мы всегда действуем в соответствии с рекомендациями медперсонала. Поэтому, если врачи порекомендуют перевести его в пенитенциарное учреждение, его переведут. В настоящее время он находится в клинике "Вивамед", и на данном этапе нет объективных предпосылок для его перевода ни в другую клинику, ни в пенитенциарное учреждение. Соответственно, он продолжает лечиться в клинике "Вивамед"", - отметил министр.

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Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября 2021 года. 1 октября его задержали и отправили в тюрьму. 12 мая 2022 года его поместили в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где находится в настоящее время. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

Родственники экс-президента, его адвокаты и представители оппозиции периодически утверждают, что состояние Саакашвили критическое и его необходимо отправить на лечение за рубеж.

В Минюсте Грузии и в тбилисской клинике "Вивамед" неоднократно заявляли, что Саакашвили постоянно отказывается подчиняться рекомендациям врачей. Министр юстиции Грузии отрицает, что Саакашвили якобы не предоставляется необходимое лечение в Грузии. По его мнению, подобные заявления являются частью "клеветнической кампании" против Грузии, а люди, которые данную кампанию организуют, подстрекали Саакашвили к организации голодовок, к отказу выполнять рекомендации врачей, к отказу от лечения.

ЕСПЧ Грузия Михаил Саакашвили
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