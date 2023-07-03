В Тбилиси ждут от Киева разъяснений из-за украинских санкций против Georgian Аirways

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Временный поверенный в делах Украины Александр Шульга был приглашен в понедельник в МИД Грузии для разъяснений в связи с введением украинским руководством санкций против грузинской авиакомпании Georgian Аirways, с мая осуществляющей пассажирские рейсы в Москву. Об этом сообщило грузинское внешнеполитическое ведомство.

Основатель Georgian Аirways Тамаз Гаиашвили ранее заявил журналистам, что считает решение украинской стороны по санкциям "политически мотивированным".

"Ни одна авиакомпания мира не обладает компетенцией начинать или прекращать авиасообщение с той или иной страной. Все это регулируется правительствами двух стран, а мы обязаны выполнять эти регуляции", - сказал Гаиашвили.

Он отметил, что сотни пассажирских рейсов в Россию осуществляют авиакомпании Турции, арабских государств, Израиля, Армении, Азербайджана, стран Центральной Азии, однако против них Украина не объявляла санкций.

Президент Украины Владимир Зеленский 1 июля ввел санкции против Georgian Аirways и ее основателя Гаиашвили.