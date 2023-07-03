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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

В Тбилиси ждут от Киева разъяснений из-за украинских санкций против Georgian Аirways

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Временный поверенный в делах Украины Александр Шульга был приглашен в понедельник в МИД Грузии для разъяснений в связи с введением украинским руководством санкций против грузинской авиакомпании Georgian Аirways, с мая осуществляющей пассажирские рейсы в Москву. Об этом сообщило грузинское внешнеполитическое ведомство.

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Основатель Georgian Аirways Тамаз Гаиашвили ранее заявил журналистам, что считает решение украинской стороны по санкциям "политически мотивированным".

"Ни одна авиакомпания мира не обладает компетенцией начинать или прекращать авиасообщение с той или иной страной. Все это регулируется правительствами двух стран, а мы обязаны выполнять эти регуляции", - сказал Гаиашвили.

Он отметил, что сотни пассажирских рейсов в Россию осуществляют авиакомпании Турции, арабских государств, Израиля, Армении, Азербайджана, стран Центральной Азии, однако против них Украина не объявляла санкций.

Президент Украины Владимир Зеленский 1 июля ввел санкции против Georgian Аirways и ее основателя Гаиашвили.

Georgian Airways Грузия Украина
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