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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:50

Georgian Airways с 15 июня запустит транзитные рейсы из Москвы через Тбилиси в Европу

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Грузинская авиакомпания Georgian Airways с 15 июня запускает транзитные рейсы из Москвы через Тбилиси в пять европейских стран - Австрию (Вена), Грецию (Салоники), Италию (Милан), Кипр (Ларнака) и Францию (Париж), заявил глава компании Тамаз Гаиашвили журналистам.

Авиакомпания с 20 мая, после почти четырехлетнего перерыва (с июля 2019 года), начала осуществлять прямые рейсы по авиамаршруту Тбилиси-Москва-Тбилиси семь раз в неделю.

Ранее в мае вышел указ президента Владимира Путина о снятии ограничений на полеты в Грузию, которые действовали с июля 2019 года. Минтранс РФ сообщал, что после снятия ограничений российские авиакомпании будут летать между Москвой и Тбилиси по семь раз в неделю, для этого будут использоваться самолеты отечественного производства. Со стороны Грузии ежедневные полеты в Москву выполняет Georgian Airways.

США и Евросоюз со своей стороны предупреждали Тбилиси о санкционных рисках в случае возобновления авиасообщения с РФ.

Georgian Airways Грузия Тбилиси Москва
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