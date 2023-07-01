В парламенте Грузии назвали несправедливыми санкции Украины против Georgian Airways

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал несправедливыми введенные президентом Украины Владимиром Зеленским санкции против авиакомпании Georgian Airways и ее основателя Тамаза Гаиашвили из-за возобновления полетов в Россию.

"Принятое со стороны определенных представителей властей Украины сегодняшнее решение в отношении гражданина Грузии Тамаза Гаиашвили не стало первым тяжелым и несправедливым решением против грузинского народа на фоне той солидарности, которую мы проявляем в отношении Украины", - сказал Папуашвили журналистам в субботу вечером.

При этом спикер парламента отметил, что в Тбилиси привыкли к подобным решениям Киева, добавив, что украинские власти ранее поступали и намного хуже, в частности, укрывали на своей территории преступников, которых Грузия объявила в розыск.

Среди таких лиц, он назвал Зураба Адеишвили (бывший министр юстиции Грузии) и Гию Лорткипанидзе (бывший замглавы МВД Грузии).

"Один - советник генерального прокурора (Украины), а другой - заместитель начальника (украинской) контрразведки. Двое преступников укрываются в Украине", - подчеркнул Папуашвили.

Georgian Airways с 20 мая снова начала осуществлять прямые рейсы по авиамаршруту Тбилиси-Москва-Тбилиси семь раз в неделю.

Ранее в мае вышел указ президента России Владимира Путина о снятии ограничений на полеты в Грузию, которые действовали с июля 2019 года.