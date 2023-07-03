КТК-Казахстан был обесточен из-за аварии на энергосетях страны

В Минэнерго Казахстана позднее сообщили, что подача энергии возобновлена

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Каспийский трубопроводный консорциум на территории Казахстана оказался обесточен из-за аварийного отключения энергоблока на Мангистауском атомно-энергетическом комбинате (МАЭК), сообщила региональная служба коммуникаций Атырауской области.

"По области отключались потребители АНПЗ (Атырауский нефтеперерабатывающий завод - ИФ), КТК-К, половина города Атырау и районы области", - говорится в сообщении региональной службы коммуникаций. По данным службы, подано напряжение на АНПЗ, идет процесс снятия ограничений.

Позднее советник главы Минэнерго Казахстана Шынгыс Ильясов заявил, что возобновлена подача энергии на Атырауский нефтеперерабатывающий завод и КТК-К.

"На АНПЗ напряжение подано, они набирают нагрузку. КТК-К только что включили, они начинают набор нагрузки", - сообщил он журналистам в понедельник.

Как сообщалось, из-за аварийного отключения энергоблока на МАЭК вечером 3 июля был обесточен казахстанский Атырау (адмцентр Атырауской области), а также приостановлена работа на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе.

АНПЗ сообщил, что "из-за просадки электроэнергии аварийно остановились установки завода". С целью предотвращения аварийной ситуации топливная сеть завода направлена на факельную систему согласно технологическому регламенту до полной стабилизации внешней системы электроснабжения.

Просадка была вызвана аварией на Мангистауском атомно-энергетическом комбинате (МАЭК) - энергоблок был остановлен "из-за резкого увеличения подпитки котла", пояснили на предприятии. Был также обесточен город Атырау (административный центр Атырауской области). В настоящее время ограничения по городу сняты, ремонтные работы на вышедшем из строя энергоблоке начнутся после его остывания, 5 июля, сообщили в ТОО "МАЭК".

В Казахстане действуют три крупных НПЗ - Атырауский, Чимкентский (ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс") и Павлодарский НХЗ (ПНХЗ).

ПНХЗ остановлен на ремонт с 20 июня по 19 июля, а на Чимкентском НПЗ с 3 по 14 июля проводится регенерация части оборудования, на котором производится бензин марки Аи-95. Компенсировать остановку производства Аи-95 на Чимкентском НПЗ должен был Атырауский НПЗ.

В Минэнерго после остановки АНПЗ в понедельник заявили, что запасов ГСМ в Казахстане достаточно.