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Макрон предложил штрафовать семьи молодежи, участвующей в беспорядках

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон намерен применять финансовые наказания к семьям молодых людей, принимающих участие в нарушениях общественного порядка, сообщает France24.

"Нужно, чтобы при первом нарушении мы могли простым порядком финансово наказывать семьи", - приводит издание слова президента во время встречи с представителями полицейской бригады по борьбе с преступностью (BAC). Встреча не была анонсирована и состоялась в ночь на вторник в одном из кафе на севере Парижа.

"Своего рода минимальный тариф после первой выходки", - объяснил Макрон.

Глава государства выразил поддержку полицейским силам после нескольких дней беспорядков в городах Франции.

Как пишет издание Le Parisien, несмотря на относительное спокойствие последних ночей, Макрон не считает, что "все уже позади". "Посмотрим, что будет происходить 13 и 14 июля (Национальный праздник во Франции - ИФ) и еще в ближайшие месяцы", - сказал президент, призвав силы правопорядка "оставаться в максимальной готовности".

За неделю, по данным министерства внутренних дел Франции, 3 486 человек были задержаны, из них 1 366 - в Парижском регионе. Сожжено 5 892 машины, 1 105 зданиям нанесен ущерб поджогами или погромами. Ранены более 800 полицейских и жандармов.

Последствия беспорядков сказались на туристической отрасли. Многие иностранные туристы, отмечают СМИ, из-за наблюдаемых в стране событий или по рекомендации своих посольств стали отказываться от каникул во Франции.

Беспорядки во Франции начались после того, как полицейский застрелил 17-летнего подростка, который, будучи за рулем машины, отказался остановиться по требованию стражей порядка. Инцидент взбудоражил всю страну и спровоцировал волну ночных беспорядков во многих городах.

Беспорядки во Франции

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Франция Париж Эммануэль Макрон
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